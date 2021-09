MotoGP, la vittoria di Bagnaia accende il weekend di Misano: praticamente c'è il tutto esaurito

Domenica prossima è praticamente sold out Misano World Circuit. È iniziata nel miglior modo la settimana che conduce al Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini, con la bellissima vittoria di Pecco Bagnaia ieri ad Aragon che ha ulteriormente accelerato le prevendite. Nella mattinata di oggi restavano un centinaio di biglietti per domenica 19.



Biglietti ancora disponibili per venerdì 17, che vedrà dalle 8.20 partire la FP1 della MotoE e terminerà alle 17.40 con la seconda sessione di qualifica del FIM Moto3 Junior World Championship. La presenza di questa categoria rappresenta una succosa novità del weekend a MWC. C’è disponibilità anche per sabato 18: si parte alle 8.30 col warm up del mondiale Junior Moto3, alle 11.45 la E-Pole di MotoE che vedrà gara1 alle 16.20 e la gara del mondiale Junior Moto3 alle 17.15. Oltre naturalmente ai turni di prove di MotoGP, Moto2 e Moto3.



La prevendita è attiva sulla piattaforma www.ticketone.it e sul sito www.misanocircuit.com



Per l’ingresso in circuito sarà in vigore la procedura testata con successo nel 2020. I possessori del biglietto potranno utilizzare la App MWC per raggiungere il parcheggio più vicino alla tribuna prescelta. Si ricorda che i prati saranno chiusi.

La App MWC è già disponibile per i sistemi Android e Ios al link https://app.misanocircuit.com/ e offre la possibilità di pianificare in sicurezza la trasferta al Simoncelli, indirizzando i possessori dei biglietti nominativi verso il parcheggio dedicato alla tribuna scelta, indicando semplicemente il tipo di biglietto che si possiede.

Si aggiungono tutte le prescrizioni previste dal protocollo di sicurezza ‘Motogp Covid’, ma anche il virtual tour alla scoperta del circuito e l’intera offerta dei servizi. Il progetto App MWC è stato definito in team dalla direzione Information Technology del Gruppo Colacem, proprietario del circuito e che ne conosce tutto il percorso e gli sviluppi tecnologici, con la preziosa collaborazione e conoscenza specifica della web agency di San Marino Studio99.



A regolare i flussi di entrata e uscita, oltre al controllo durante le giornate ci saranno 750 steward. Sono 25 i gate di ingresso, 18 i parcheggi organizzati nelle vicinanze delle rispettive tribune



All’ingresso in circuito andrà esibito il green pass. Sono comunque disponibili quattro laboratori per effettuare tamponi. Al centro Del Bianco, oltre al laboratorio, nella giornata di domenica ci sarà anche il camper vaccinale itinerante di ‘VacciniAmo la Riviera’. L’iniziativa è promossa dall’Ausl della Romagna, con la collaborazione delle Amministrazioni locali e Associazioni di volontariato.



Ai gate d’ingresso sarà controllata anche la temperatura corporea e la segnaletica indirizzerà chiaramente il percorso da seguire.