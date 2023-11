MotoGp, Marco Bezzecchi festeggia il suo 25esimo compleanno con il sesto posto a Sepang

Nel giorno del suo 25esimo compleanno, e a sole due gare dalla fine del Campionato (nelle prossime due settimane QatarGP e ValenciaGP), Marco Bezzecchi firma per il Mooney VR46 Racing Team la sesta posizione al GP della Malesia e conferma la terza posizione in Campionato con 323 punti (P3 anche tra i Team con 494 punti). Altro piazzamento nella Top10 per Luca Marini, ottavo nella generale con 171 punti. Bezzecchi è protagonista di un’ottima prima parte di gara: dopo uno scatto al via praticamente perfetto dalla sesta casella della griglia e in P4 al termine del primo giro, tiene un ritmo costante fin sul traguardo della gara vinta da Bastianini (Ducati).