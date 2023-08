MotoGp, Marco Bezzecchi e Mooney Vr46 Racing Team saranno insieme anche nel 2024

Marco Bezzecchi correrà con il Mooney VR46 Racing Team nel 2024 in sella alla Ducati Desmosedici Gp. Il pilota di Rimini, attualmente terzo nella generale con 183 punti, e autore di due vittorie e tre podi (a cui aggiungere quattro podi nella Sprint del sabato ndr) nella stagione corrente, sarà per il quinto anno consecutivo portacolori della squadra di Tavullia (esordio in Moto2 nel 2020 ndr).

Un percorso di crescita progressivo che lo porta prima a sfiorare il podio Mondiale in Moto2 nel 2020 (P4 ndr), obiettivo poi centrato nel 2021 con il terzo posto e siglato con l’esordio in MotoGP nel 2022. Stagione dove Marco impressiona conquistando il titolo di Rookie of the Year, un podio (P2 Dutch GP ndr) e una pole position (Thai GP ndr).

Una scelta naturale e all’insegna della continuità per contare su un gruppo di lavoro – e sul supporto di Ducati – anche il prossimo anno. Un aspetto cruciale per Marco che gli consente di conquistare la prima vittoria nella Top class (Argentina GP) della sua carriera e nella storia decennale del Team e mostrare così il suo talento ed essere a tutti gli effetti un protagonista del Campionato 2023.