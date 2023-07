Il "Bez" si confessa: "Stare così in alto? Non è facile da gestire. E' successo davvero tutto in fretta"

Il pilota riminese Marco Bezzecchi traccia un bilancio più che positivo della prima metà della stagione 2023: una vittoria da sogno in Argentina, la prima per lui e per la squadra nella Top class, e il sigillo al GP di Francia qualche settimana dopo. Un totale di sette podi (tra GP e Sprint ndr), insieme ad una pole, che valgono l’attuale terzo posto nella generale con 158 punti.

Squadra e gruppo di lavoro sono la chiave dei successi del pilota del Mooney VR46 Racing Team che, insieme al compagno di squadra Luca Marini, in sella alla Ducati Desmosedici GP, punta al passo dei più forti per il finale di stagione e al titolo a squadre. Nuove sensazioni, emozioni e l’asticella che si alza sempre più in alto per un giovane pilota tra i nuovi protagonisti della MotoGP.

Marco, come giudica la sua stagione fin qui?

“Questa prima parte della stagione per me è stata molto positiva. Sono riuscito a fare un bel passo in avanti rispetto al 2022. Dai primi test invernali, ho subito trovato un gran feeling con moto e squadra. Sono stato immediatamente a mio agio e veloce. E ho centrato la prima vittoria proprio al via della stagione”.

L'aspetto di cui più è orgoglioso?

“La cosa di cui, al momento, sono più orgoglioso è la prima vittoria in Argentina. Era il mio reale obiettivo per la stagione, ma non mi aspettavo che sarebbe successo tutto così in fretta. Un risultato che mi sta a cuore e di cui sono particolarmente orgoglioso”.

E il rammarico?

“Il più grande rimpianto fino a ora è stata forse la gara di Jerez: ho fatto fatica tutto il weekend e poi sono caduto. Un vero peccato perché è importante portare a casa punti anche in quelle giornate dove non proprio tutto va per il verso giusto”.

Cosa si prova a stare così in alto?

“Essere nelle prime posizioni del Campionato è difficile sotto tanti punti di vista. Hai tanto da fare, tanta pressione da gestire, i media spingono su di te. Per il momento non ci penso troppo, cerco di rimanere rilassato e concentrato sulla guida”.

E sul suo futuro, cosa ci può dire?

“Le domande sul futuro non sono così difficili da gestire. Ho una grande squadra alle mie spalle, insieme alle VR46 Riders Academy e al mio manager. Cercano tutti di mantenere la calma e di stemperare la pressione. Sono fortunato perché così posso concentrarmi sul lavoro e dare il massimo ogni weekend”.

Che idea si è fatto sul nuovo format delle gare?

“Per me il nuovo format è davvero figo, mi piace. Anche la Sprint, anche se ha cambiato di molto la gestione dell’intero weekend. Ci sono tante cose in più da fare, soprattutto il sabato, ma questo mi aiuta a rimanere concentrato”.

Come sarà il proseguo del Campionato?

“È un Campionato molto impegnativo con tanti piloti veloci e moto molto competitive. Il livello è altissimo e nella seconda metà della stagione lo sarà ancora di più. Ogni pilota, gara dopo gara, è sempre più a suo agio alla guida. Sarà una lotta durissima, difficile da gestire. Pecco e Jorge (Bagnaia e Martin ndr), al momento, sono un piccolo passo in avanti rispetto agli altri, ma l’obiettivo è raggiungerli al più presto”.

Soddisfatto della sua squadra?

“Il Team sta facendo un lavoro straordinario. Penso al grande step in avanti fatto rispetto al 2022. Siamo migliorati sotto ogni aspetto, in pista e a casa. Anche la squadra di Luca è fantastica. Ogni GP possiamo guidare ed esprimerci al massimo delle nostre possibilità. Il pacchetto tecnico è sempre perfetto e questi risultati sono una ricompensa per tutto il gruppo. Dobbiamo continuare cosi, i ragazzi si meritano molto altro ancora".

Cosa farà durante il summer break?

“Non ho particolari piani per la pausa estiva. Starò a casa, durante la stagione i viaggi sono tanti, preferisco frequentare famiglia e amici. Riprendere la mia routine di allenamenti e riposo”.

Gli obiettivi per la seconda parte di stagione?

“Per la seconda metà della stagione non ho un obiettivo preciso, voglio continuare così. Avere più confidenza con la moto, essere più vicino ai più forti. Se verranno altri podi sarò felice”.