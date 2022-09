A Misano trionfa l'Italia: primo Bagnaia e secondo Bastianini

In un finale al fotofinish è l'Italia a trionfare al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al termine di un fine settimana che ha portato il motociclismo tricolore al massimo storico. A tagliare per primo il traguardo è stato Pecco Bagnaia dopo un ultimo giro al cardiopalma che lo ha visto protagonista di un bellissimo duello contro Enea Bastianini staccato di appena 34 millesimi di secondo sotto la bandiera a scacchi. Dopo le due Ducati, quella ufficiale e quella del Team Gresini, terzo gradino del podio per l'Aprilia di Maverick Vinales rimasto per tutta la gara nel gruppo dei primi. Bella gara anche per Luca Marini con un meritato quarto posto dopo la caduta del compagno di squadra Bezzecchi, uno dei colpi di scena inattesi, come la caduta di Jack Miller scattato dalla pole, portatosi in testa per poi scivolare al secondo giro a causa della perdita d’anteriore. Nello stesso giro sono caduti anche Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli (in quello prima tombolone di gruppo che ha coinvolto Pirro, Zarco e Pol Espargaró): pessima conclusione di una weekend che aveva ridato il sorriso al pilota della Yamaha. Sempre in casa Yamaha solo quinto l'attuale leader del mondiale, Fabio Espargaro, che con le quattro vittorie di fila messe a segno da Bagnaia vede assottigliarsi sensibilmente il suo vantaggio: solo 30 punti lo separano dal torinese a 6 gare dalla fine.

Quella di Misano è stata una gara avara di sorpassi ma ricca di intensità: dopo la caduta di Miller Bagnaia ha dominato la corsa tallonato da Vinales capace d’infilare Bastianini al secondo passaggio. Tempi fotocopia dei primi tre, ma Quartararo al gancio, leggermente attardato, sempre quinto. Al diciannovesimo giro Bastianini, celebre per i suoi finali all’attacco, ha rotto gli indugi, s’è ripreso il secondo posto (complice un’incertezza di Vinales), ha messo nel mirino il futuro compagno di squadra. Tenerlo dietro è stata una bella fatica, ha confessato Bagnaia, Enea s’avvicinava giro dopo giro. L’attacco all’ultimo era scritto nel copione, ma l’errore alla curva 4 gli ha fatto perdere qualche metro. Gli restava un solo tentativo, all’ultima curva. Enea è uscito bene, ha spremuto la sua Desmosedici, ha sfiorato il colpaccio. Resta un podio che conferma la scelta fatta a Ducati per il 2023.

“Gara bellissima la moto scivolava tanto all’inizio - ha detto Bagnaia che con la sua quarta vittoria consecutiva ha superato il record di Stoner quando nel 2007 si era aggiudicato il titolo. - ma con meno benzina i tempi sono migliorati, ho cercato di spingere, ma Enea era sempre più vicino. Negli ultimi giri c'è stata una grande lotta e mai nella storia della MotoGp ci sono state tornate così veloci poco prima della bandiera a scacchi. Non è stato facile ma siamo riusciti a portare a casa una vittoria molto importante. Mi aspettavo un attacco di Bastianini perchè negli ultimi giri è sempre molto competitivo".

"Sono riuscito a tenere il ritmo di Pecco nei primi giri - ha aggiunto Bastianini - e forse avevo qualcosa di più. Un piccolo errore verso la fine mi ha fatto sobbalzare ma, poi, sono riuscito a recuperare rimanendo indeciso se dare l'attacco al penultimo o all'ultimo giro. Ho deciso per la seconda opzione ma, quando ci ho provato, ho rischiato di finire per terra ho dovuto desistere cercando di sfruttare la potenza del motore sul rettilineo ma alla fine non ci sono riuscito".