MotoGp, motori e musica per uno show unico. Sabato gara Sprint e un Memorabilia da 13 mila persone

La musica della pista. S’è avviato il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini e i fari sono puntati sui 4226 metri del Marco Simoncelli che hanno già visto l’impresa di Marco Bezzecchi, col pilota della Riders’ Land che ha stabilito il nuovo record della pista.

Sabato il programma sportivo prevede anche la gara sprint e l’assegnazione del titolo del Campionato del Mondo MotoE, con il riminese Mattia Casadei attualmente al comando della classifica. E poi la novità di Memorabilia, l’attesissimo evento musicale che in serata ospiterà un grande pubblico. Due fattori che hanno determinato l’impennata delle prevendite e domani è atteso il grande pubblico a MWC.

Programma Kiss

Nell’anno, il programma KiSS, (acronimo di “Keep it Shiny and Sustainable”) compie 10 anni, è stato attribuito un importante riconoscimento al Misano World Circuit per l'eccezionale contributo allo sviluppo di eventi sportivi sempre più sostenibili. La consegna è avvenuta questa mattina, presso l’hospitality Fmi, alla presenza del presidente della FIM Jorge Viegas, del Ceo di Dorna Carmelo Ezpeleta, del presidente della Fmi Giovanni Cupioli e altre personalità. Obiettivo del programma KiSS è quello di promuovere l’organizzazione di eventi basati sulla sostenibilità sociale, ambientale ed economica, al fine di sensibilizzare paddock e tifosi.

“La sostenibilità è al centro degli obiettivi e dei valori della FIM – ha detto il presidente Viegas -. Stiamo lavorando duramente per raggiungere gli obiettivi del nostro programma, con un’attenzione particolare al clima. La ricerca e l’introduzione di energie alternative e carburanti più sostenibili è in cima alla nostra agenda. Vogliamo sostenere, ma anche influenzare tutti i settori di questa grande filiera, perché la partecipazione dei nostri stakeholder è fondamentale per il continuo successo di questo programma”.

Misano World Circuit aderisce al programma con KiSS Misano, giunto alla sesta edizione, che si inserisce nell’ambito del più ampio progetto Misano Green Circuit. “A partire da KiSS Misano – dice il Managing Direcort di MWC Andrea Albani, che ha ritirato il premio insieme al presidente Luca Colaiacovo, al consigliere delegato Mariano Spigarelli e al responsabile tecnico Luigi Guado - abbiamo dato sostanza e metodo ad una visione ben chiara: lavorare per contenere l’impronta ambientale della nostra attività quotidiana, affinché sia da stimolo per i nostri ospiti, i partners, i team e piloti. Abbiamo lavorato duramente. Oggi Misano Green Circuit è il paradigma ispiratore delle nostre strategie”. Insieme al Misano World Circuit è stato consegnato un riconoscimento anche a Marco Riva, ex general manager di Yamaha, uno dei pionieri e dei fondatori del programma KiSS.

Memorabilia sold out

Sarà la location insolita e suggestiva, unita al successo consolidato della storica serata del Cocoricò, ma l’evento Memorabilia in programma in circuito domani, dalle 18 all’1.00 è andato sold – out a due giorni dall’evento. Sarà una grande festa che coinvolgerà 13.000 persone. Sul palco, oltre star del Memorabilia, saliranno due icone mondiali dell’elettronica: il produttore e dj tedesco Timo Maas e il leggendario maestro del mixer da New York Danny Tenaglia. Un evento straordinario che nasce dalla collaborazione tra Misano World Circuit, Dorna, Red Bull e Cocoricò.

Eventi collaterali

Memorabilia fa parte del cartellone The Riders’ Land Experience che anche domani prevede numerosi appuntamenti. A Cattolica, tra body art, esposizione d’auto e moto, domani alle 17:00 sfileranno i baby campioni in sella alle minimoto, dando vita ad una marea gialla. A Misano Adriatico seconda giornata del Dedikato, coni suoi eventi in programma all’Arena 58 e nel centro cittadino. Alle 21:30 il grande concerto della cover band dei Queen “Regina – The Real Queen Experience”.

Due i talk show in programma. Alle 21, in piazza Ceccarini a Riccione, “Un mare di moto e di motori”, dedicato alla storia d’amore tra Riccione, il suo mare e il rombo dei motori. Gabriele Fabbri, memoria storica riccionese e autore del libro “La quinta piena”, condurrà il pubblico tra le leggende di un periodo magico e indimenticabile dell’automobilismo da corsa insieme al racconto video delle gare motociclistiche lungo le strade di Riccione.

A Rimini, nella Palazzina Roma di piazzale Fellini, Boris Casadio condurrà il talk show, organizzato dal Moto Club Renzo Pasolini, “I cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano”. Tanti gli ospiti che interverranno per commentare l’evoluzione del mondo delle corse negli ultimi 50 anni, dalla morte di Pasolini in avanti, ma anche i percorsi scolastici che offrono sbocchi professionali nel settore.

Dove acquistare i biglietti

Sono ancora disponibili i biglietti per assistere dal vivo al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. I tagliandi sono in vendita presso le casse autorizzate e in prevendita nei punti Ticketone presenti in tutta Italia, oltre che on line su www.ticketone.it.

Nelle tre giornate dell’evento, inoltre, saranno aperte anche le casse del Misano World Circuit.