Parte la stagione della MotoGp, Bezzecchi: "Sono felice di tornare in pista"

Su il sipario sulla stagione 2023 della MotoGP: al via, (prime prove libere, venerdi 10.45 pm ora locale ndr) questo fine settimana in Portogallo, il nuovo Campionato con la formula sprint e gara per i piloti del Mooney VR46 Racing Team. Luca Marini e Marco Bezzecchi sono pronti a tornare in pista per confermare le ottime sensazioni della preseason. Cresciuto molto nel finale di stagione, velocissimo a Valencia, lo scorso novembre, e davvero a suo agio nei test di Sepang e Portimao, Luca affronta questo primo appuntamento del 2023 con consapevolezza. Preso il ritmo del nuovo schedule, saprà sfruttare al meglio i punti di forza della sua Ducati. Sempre nella scia dei più forti, Marco, da ex Rookie, convince nell’ultimo test proprio qui in Portogallo e ritorna al circuito dell’Algarve con un anno di esperienza in più sulle spalle per dire la sua e lottare in entrambe le distanze di gara.

"L’attesa è finita - ha commentato il Bez. - Sono contento di tornare in pista per la prima gara, con un anno di esperienza in più sulle spalle, e dopo una serie di test molto positivi. Con la nuova moto ho sentito subito la differenza, soprattutto a livello di gas ed aerodinamica, e mi sento bene. Non vedo l’ora di provare il nuovo schedule, non sarà facili abituarsi, ma sono sicuro di poter essere competitivo su entrambe le distanze".