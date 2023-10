MotoGp, Sprint Race in sofferenza per Marco Bezzecchi. Bastianini da ultimo a 13esimo

Sprint Race per Marco Bezzecchi, che ha sofferto le alte temperature di Buriram. Quarto alla partenza, il portacolori del VR46 non è riuscito a risalire la classifica, lottando nella Top5 per tutta la durata di gara prima di cedere proprio nel finale a Marc Marquez (Repsol Honda). "E' stata una giornata non facile - esordisce il pilota riminese -. Ho sofferto più del previsto a livello fisico. Ho fatto molta fatica da subito, anche al via dove ho perso molto terreno. Poi in una gara così veloce è complicato risalire la classifica e al momento al via non riesco a fare di più. Quasi subito ho avuto un surriscaldamento della gomma davanti, ho dovuto gestirmi per non commettere troppi errori. In gar sarà una storia diversa: sul long run, considerato il ritmo, in proporzione sono meno preoccupato per il dolore".

Tredicesimo Enea Bastianini dopo essersi qualificato in ultima posizione. “Nella FP2 non sono riuscito a girare molto perché abbiamo avuto un problema alla moto e quando sono entrato in qualifica ero un po’ nervoso e ho commesso alcuni errori - l'analisi del numero 23 -. Mi manca ancora un po’ di fiducia nella moto e mi sto concentrando solo ad essere costante in gara. Il mio problema è che non riesco a sfruttare bene la gomma quando è ancora nuova. Domenica proveremo sicuramente qualche altra soluzione che spero ci permetterà di fare una buona gara”.