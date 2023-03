Al via la decima stagione del Mooney VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi e Luca Marini gli alfieri

È arrivata l’ora X: il Mooney VR46 Racing Team presenta la sua decima stagione nel Campionato del Mondo di Motociclismo, la seconda in MotoGP in sella a Ducati e al fianco di Mooney, dopo un percorso di crescita che ha visto la squadra di Tavullia tra i protagonisti nelle classi inferiori, dal 2014, fino alla Top class. Una prima stagione per prendere i ritmi e una ricetta vincente: due giovani piloti, Luca Marini e Marco Bezzecchi, tra i più talentuosi nel vivaio italiano, un gruppo di lavoro entusiasta e la capacità di coinvolgere, come raccontato nel cortometraggio pubblicato sui canali social del Team, tifosi da tutto il mondo.

Un bottino di 231 punti complessivi nella stagione d’esordio in MotoGP, un podio, una pole position, il titolo di Rookie of the Year, tantissimi piazzamenti nella Top10 e un finale solido e in crescendo per puntare in alto nel 2023. Una squadra affiatata, al lavoro sotto gli occhi vigili del suo Team Owner, Valentino Rossi, guidata ancora una volta da Alessio Salucci, Team Director e Pablo Nieto, Team Manager. Un pacchetto tecnico di altissimo livello, che porta la firma del Made in Italy di Ducati, moto Campione del Mondo nel 2022. Luca Marini, al terzo anno in MotoGP, è pronto a raggiungere obiettivi ambiziosi dopo una preseason senza indugi insieme a Marco Bezzecchi che non si nasconde e punta al massimo risultato già dalla prima gara in Portogallo il prossimo 26 marzo.



Tutte valide premesse, insieme alla nuova formula sprint race e gara, per un 2023 davvero avvincente che non poteva che trovare declinazione anche nella nuova veste grafica pensata, creata e disegnata dal reparto grafico della VR46. Un look di continuità con il passato, ma con la novità del total black per le grandi occasioni. Il giallo fluo del Team si mescola perfettamente al giallo ocra di Mooney nella ricerca di un equilibrio esteticamente accattivante e dall’anima rock. Il Mooney VR46 Racing Team si prepara così a portare sulle piste di tutto il mondo valori come eccellenza, innovazione, talento e italianità. La collaborazione tra Mooney e VR46 Racing Team ha già dato vita a numerose iniziative dedicate ad un pubblico consumer e business, con l’obiettivo di offrire ad una clientela sempre più ampia – in una logica omnichannel – servizi evoluti di banking, payment e mobility.



Atmosfera informale che caratterizza anche l’appuntamento di questa mattina nella cornice racing ed elegante del Cupra Garage di Milano Corso Como 1. Luca Marini e Marco Bezzecchi, accompagnati da Alessio Salucci e Pablo Nieto, hanno salutato partner e giornalisti prima della partenza per l’ultimo test della preseason MotoGP a Portimao. Occasione off track per incontrare tutti coloro che lavorano e supportano questo progetto, in primis, Mooney, presente nella persona del suo Amministratore Delegato, Emilio Petrone insieme al General Manager Salvatore Borgese.