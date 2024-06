Motomondiale: Ktm, Bastianini e Maverick Vinales a partire dal 2025 in MotoGp

Una potente formazione di piloti ed una nuova combinazione di colori segneranno una nuova era per la presenza ufficiale di Ktm in MotoGp nel 2025. La squadra rinominata Red Bull Ktm Tech3 completerà il team Red Bull Ktm Factory Racing con due nomi stellari come Enea Bastianini e Maverick Vinales. L'italiano, 26 anni di Rimini, e lo spagnolo, 29 anni di Roses, saranno equipaggiati con la Ktm Rc16 full-factory nel 2025 come parte di un accordo pluriennale e formeranno un quartetto arancione della Red Bull con le stelle Brad Binder e Pedro Acosta.

Bastianini ha fatto il suo debutto nel mondiale dieci anni fa (dopo aver dominato anche gare nella Red Bull MotoGp Rookies Cup) con una Ktm Rc4. Ha ottenuto sei vittorie e più di 30 podi sia in Moto3 che in Moto2 attraverso una fase di formazione di sette stagioni in cui è anche migliorato per conquistare il titolo 2020 nella classe intermedia. Enea è entrato in MotoGp nel 2021 all'età di 23 anni e ha ottenuto 5 vittorie e 12 podi nel corso dei suoi tre anni e mezzo nella divisione fino ad oggi. Noto per la sua naturale abilità ed eccellenza nel massimizzare il suo "pacchetto" tecnico sull'intera distanza di gara, "La Bestia" sarà una risorsa formidabile per il team Red Bull Ktm Tech3.