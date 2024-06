Motori, Angelo Pucci Grossi termina nono al San Marino Rally

Con una prestazione stavolta un po’ a fasi alterne, Angelo Pucci Grossi ha archiviato in nona posizione assoluta – settimo tra gli interpreti del Tricolore - il San Marino Rally, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra. Al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione da By Bianchi Rally Team, equipaggiata con pneumatici Mrf Tyres e condivisa con Francesco Cardinali, il giovane portacolori di Scuderia Malatesta si è imposto tra i competitor dell’Mef Rally Trophy Italia conquistando, inoltre, la seconda posizione nella classifica riservata alla Coppa Aci Sport Under 25 “Trofeo Pucci Grossi”. Una prestazione, quella espressa sui fondi sterrati “del Titano”, che ha garantito al venticinquenne romagnolo la leadership nel Raggruppamento A della serie monogomma, in una gara affrontata dal pilota riminese in uno stato di forma non ottimale.

Sessantacinque chilometri cronometrati, messi in programma dalla Fams - Federazione Auto Motoristica Sammarinese nell’intera giornata di sabato, di elevata selettività: prove speciali di grande spessore tecnico che hanno posto in evidenza il lavoro svolto in concerto tra equipaggio e team nelle fasi di parco assistenza.

“Abbiamo trovato un buon compromesso in termini di setup, che ci ha permesso di affrontare l’ultimo giro di prove speciali nelle migliori condizioni possibili - il commento di Angelo Pucci Grossi -. I nostri diretti avversari sono incappati in ritiri, di conseguenza abbiamo badato a non commettere errori capitalizzando al massimo il risultato. Abbiamo conquistato punti importanti per alimentare le nostre ambizioni di vittoria nell’Mrf Rally Trophy Italia e nella classifica della Coppa Aci Sport Under 25, dedicata a mio padre. Considerati gli scarti, al momento ci troviamo al comando dei due confronti. Una gara che si è confermata difficilissima, forse non congeniale al mio stile di guida, ma dalla quale ci congediamo comunque con il sorriso”.