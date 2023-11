Motori, la Scuderia HF porta in alto i colori di Santarcangelo al raduno Città di Faenza

Nella domenica dedicata alla festa di San Martino, la Scuderia HF va in trasferta e porta in alto i colori di Santarcangelo al Raduno Città di Faenza, valido come penultima prova del Trofeo della Romagna di regolarità per auto storiche e moderne. Due gli equipaggi a conduzione femminile al via della manifestazione organizzata dalla scuderia Top Driver di Faenza, che oltre alle tre prove speciali da ripetere tre volte, ha visto i 56 equipaggi iscritti transitare per le vie della Romagna con tappe alla Rocca di Riolo Terme e a quella di Bagnara di Romagna.

Nella gara vinta da Paolo Pieroni della Scuderia Marche su Fiat 600 Sporting, seguito sul podio da due equipaggi del Team Le Fonti di Modigliana (Brighi-Camporesi su Fulvia Montecarlo del 1972 e Liverani-Strada su Fiat 1500 Cabrio), per la coppia della Scuderia HF formata da Elena Bonacini navigata da Lorenzo Barbacci su Ford Fiesta ST arriva il buon 3° posto nella categoria E che permette di mantenere la testa del raggruppamento nel Trofeo della Romagna, a cui si aggiunge la quarta piazza nella classifica femminile che vede una lotta serrata per i primi posti con l’aretina Mascia Rossi su Fiat X 1900 e il pluripremiato team Agnoletti-Agostini su Suzuki Swift, vittorioso tra le “Ladies” a Faenza. Più attardato al Raduno Città di Faenza l’equipaggio esordiente tutto femminile Bertozzi-Corvaglia che si è dovuto accontentare del 6° posto nella classifica femminile con l’ottavo tempo nella categoria D, ma che con la sua Fiat 600 nella nuova livrea gialloblù ha fatto apprezzare i colori di Santarcangelo in giro per la Romagna.

Decisiva per la classifica finale del Trofeo della Romagna l’ultima tappa, la Winter Cup in programma a Morciano il 10 dicembre, organizzata dalla Scuderia Nuova Sam che conterà ben 21 prove cronometrate.

“Anche in questa tappa del Trofeo della Romagna ci siamo divertiti molto – sottolinea la conduttrice della Scuderia HF, Elena Bonacini -. Purtroppo abbiamo pagato a caro prezzo una sbavatura importante su un pressostato, ma soprattutto una concorrenza molto preparata. Bene così, perché anche il confronto con equipaggi più esperti ci permette di crescere e carpire qualche segreto per migliorare, che è uno dei nostri obiettivi in questo primo anno di gare di regolarità. Ci stiamo togliendo molte soddisfazioni e Ringraziamo la Scuderia HF per averci fatto avvicinare a questa specialità. Daremo battaglia fino in fondo per rimanere ai vertici delle classifiche di raggruppamento e femminile”.