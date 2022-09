Mti Expo al via, buona la prima per la fiera outdoor dedicata al mototurismo

Un gradevole clima estivo ha accolto venerdì i visitatori della prima giornata del MTI Expo di Rimini. Tanti sono i turisti che hanno approfittato del bel tempo per godersi una passeggiata sul lungomare curiosando tra i numerosi stand che fanno bella mostra di sé al Parco Fellini. Tra un uno spuntino ai vari punti ristoro e un test drive presso gli stand delle varie case costruttrici si è inoltre potuto assistere all'interessante conferenza organizzata dalla Federazione Motociclistica Internazionale nell’ambito del palinsesto Ride to Fmi Awards che ha avuto come tema il mototurismo e il rapporto con il territorio, con un occhio di riguardo al futuro rappresentato dai motori elettrici e a un turismo sostenibile. Sono intervenuti i vertici di FIM e FMI, amministrazioni locali ed esponenti degli enti e delle associazioni turistiche del territorio. Intanto sono già molti i piloti giunti da tutta Europa e non solo, che da sabato inizieranno a completare le operazioni preliminari che li condurranno alla partenza del Transitalia Marathon, che avrà nella giornata di domenica la sua cerimonia di apertura.