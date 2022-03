Nasce il Cecchini Racing Team, il pilota Cristian Lolli parteciperà alla Moto3 del Civ

"L’esperienza mondiale della famiglia Cecchini si mette a disposizione dei giovani per farli crescere con la mentalità vincente nel rispetto delle regole". Esordisce così Francesco Cecchini che annuncia ufficialmente la nascita del Cecchini Racing Team che parteciperà al Campionato Italiano Velocità (CIV) 2022 nella categoria Moto3 con il pilota spoletino Cristian Lolli che il 29 marzo compirà 16 anni. Nella giornata di venerdì la firma del giovanissimo centauro che, la prossima settimana, avrà il battesimo di fuoco al Misano World Circuit per il primo round del Civ 2022. Francesco, come pilota, è stato sei volte campione del mondo e vanta quattro titoli Italiani nella categoria Flat track, fa parte dei talenti azzurri della federazione motociclistica italiana e come tecnico federale di Flat Track lo porta a creare un team professionale già dall’inizio della stagione 2022. Figlio d'arte, il papà Fabrizio "Cecco" Cecchini è stato per 30 anni nel mondo della MotoGp ricoprendo tutti i ruoli tecnici possibili in un team del Motomondiale e collezionando risultati importanti.