Nel weekend i campionati nazionali di beach tennis amatoriali

Anche quest’anno il legame tra Diabete Romagna e il Riccione Beach Arena, che ha avuto inizio nel 2017, prende forma attraverso i campionati nazionali di Beach Tennis Opes Amatoriali che si terranno il 16 e 17 settembre al Riccione Beach Arena.

Di diabete non si guarisce e l’obiettivo dell’associazione Diabete Romagna, grazie agli amici del Riccione Beach Arena e di chi parteciperà al torneo, è quello di fare in modo che la malattia non decida mai per la vita di chi ne è affetto. Tra i progetti di Diabete Romagna il campo scuola formativo per bambini con diabete, che permette loro di imparare a gestire il diabete in autonomia e di imparare a farlo giocando, il progetto “Portiamo il sorriso in casa” a favore di pazienti non autosufficienti o fragili che offre la visita di un medico diabetologo che restituisce loro il sorriso che la malattia ha tolto, progetti di prevenzione di una delle più temute complicanze del diabete, il piede diabetico, grazie a sedute podologiche per i pazienti che ne hanno bisogno.

“Siamo infinitamente grati ai cari amici del Riccione Beach Arena, che per noi sono parte della famiglia di Diabete Romagna. La loro presenza è per noi un grande punto di riferimento e rappresenta la certezza di poter essere sempre a fianco di adulti e bambini con diabete nella gestione di una malattia per la quale non esiste guarigione. Ringraziamo anche gli amici di Eurocomm -InOltre, Farmacie Comunali di Riccione, Adria Camping e tutte le aziende amiche con le quali stiamo costruendo un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere della vita di nessuno”. Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna

I tornei prevedono un montepremi del valore di oltre € 3.000, bellissimi premi tra cui 4 biciclette, macchine caffè espresso, materiale Vision, Lab 84, 4 voucher kit fotovoltaico da 400€ Freelux, bellissimi premi anche nel tabellone Silver. Kit gara corposo. Quote Adulto 1 Torneo €15, 2 Tornei +€10, 3 tornei +€7; quote Under 16 , 1 Torneo €10

Questo il programma: sabato 16 settembre DM Giallo ritrovo ore 14.00, DF Giallo ritrovo ore 15.00. Domenica 17 Settembre: DMX coppie fisse ritrovo h 9.45, adulto & bambino U14 ritrovo h 14.

Iscrizioni Massimo 3291650931 o RBA 3347288435 solo con whatsapp, posti limitati, entry list disponibili su www.torneofacile.it. INFO & REGOLAMENTO: https://www.riccionebeacharena.it/tornei/ii-campionato-nazionale-opes-beach-tennis-16-17-settembre-2023-39. Per conoscere i progetti di Diabete Romagna www.diabeteromagna.it