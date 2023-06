New Rimini esce con una vittoria ed una sconfitta dalla sfida contro Porto Sant’Elpidio: 9-2 e 5-6 i punteggi. La squadra del manager Gilberto Zucconi resta al primo posto, ma incassa la prima sconfitta stagionale dopo 18 gare disputate. In classifica – si qualificano ai play off le prime due – New Rimini ha due gare di vantaggio sui Falcons Torre Pedrera e sette su Foggia. Sabato prossimo è in programma la sfida coi Falcons allo stadio comunale di via Monaco, gare alle 15.00 e alle 20.00.

“Nella prima gara abbiamo fatto solo qualche errore iniziale – il commento del manager Gilberto Zucconi - poi la gara s’è assestata e nel finale abbiamo segnato i punti utili alla vittoria, approfittando delle situazioni create. In gara 2 abbiamo giocato male e fatto troppo poco per vincere, per cui il risultato è giusto. Alla fine in realtà potevamo rimetterla in piedi, siamo stati sfortunati, ma sarebbe stata una vittoria non proprio meritata. Prendiamo la sconfitta come una lezione utile, non era certo normale vincere sempre. Siamo giovani, dobbiamo lavorare tanto e serve anche imparare a reagire ad una gara persa, capendo i motivi che l’hanno causata, oltre ai meriti degli avversari”.

Gara 1 - Partono Francesco Ridolfi sul monte riminese e Marius Badiu su quello marchigiano. New Rimini fatica a leggere i lanci avversari e i padroni di casa segnano al secondo e terzo inning portandosi sul 2 a 0. La partita vive poi un lungo equilibrio, senza punti segnati fino alla sesta ripresa, quando il calo del lanciatore di Porto Sant’Elpidio e l’aggressività dei battitori riminesi scuotono la partita. Alla fine dell’inning arrivano sei punti che ribaltano il punteggio. Tutto parte da una valida di Cortesi, seguita da quelle di Montanari, Perazzini, Focchi, Bonemei, Muzzarelli e Signorile. Alla settima ripresa New Rimini chiude definitivamente la gara con altri tre punti. Da segnalare l’ottima gara di Ridolfi che in sette riprese ha concesso solo due valide e due basi ball, con nove strike out. Le ultime due riprese hanno visto Tomas Canuti sul monte, che non ha concesso valide, con 3 strike out. Nel box, 3 su 5 per Focchi con 3 RBI, 2 su 2 per Montanari.

Gara 2 - I partenti sono Tommaso Aiello per New Rimini e Useche Tainha per Porto Sant’Elpidio. Stavolta vanno avanti 2 a 0 i riminesi, che al terzo subiscono però la rimonta. Porto Sant’Elpidio con due out segna tre punti e va avanti nel punteggio. Al quinto, sul rilievo di Tarassi, i padroni di casa segnano ancora e al settimo, stavolta sul rilievo di Muzzarelli, si portano sul 6 a 2. New Rimini fatica moltissimo nel box, prova a scuotersi, ma all’ottavo lascia due uomini in base senza segnare. Il tentativo di raddrizzare la gara arriva all’ultimo inning: base ball a Perazzini, poi la valida di Canuti con RBI, singolo di Bonemei, volata di sacrificio di Cortesi per il secondo punto e il terzo arriva sul doppio di Signorile. New Rimini riempie le basi e Montanari batte una linea che sfortunatamente finisce proprio dritta nel guanto del terza base, per la terza eliminazione al volo che chiude la gara sul 6 a 5.