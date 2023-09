Non sai che sport praticare? Ora si può provare gratuitamente tutte le discipline

Non sai che sport praticare o vuoi provare altre discipline? Ecco “Sport per tutti”, il progetto messo in campo dal Comune di Cattolica insieme con le associazioni sportive del territorio e rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. Fino a fine novembre, le palestre delle associazioni che hanno aderito si apriranno a tutti i giovanissimi che vorranno provare, gratuitamente, le varie discipline. Anche più attività contemporaneamente. Per gli sport che si svolgono all’aperto (nuoto, vela, ciclismo, pattinaggio, skate, atletica leggera, ecc), il periodo di prova durerà fino a maggio 2024.

“E’ un progetto nato dal confronto con le associazioni e società sportive del nostro territorio in occasione della Consulta sportiva – spiega la sindaca Franca Foronchi – nel quale crediamo molto, tenuto conto anche del riscontro positivo e del successo della Festa dello Sport di domenica scorsa al Parco della Pace. La nostra amministrazione sostiene le attività delle associazioni/società dilettantistiche che operano nel territorio comunale. Vogliamo promuovere la pratica sportiva come elemento fondamentale e indispensabile nel processo della crescita formativa, di prevenzione al disagio, integrazione sociale e culturale dei cittadini, in particolare dei giovani. Tra i nostri obiettivi, c’è lo sport inteso come valore sociale. Da ciò deriva il nostro supporto all’attività sportiva a tutti livelli, proprio per incentivare uno stile di vita attivo, stimolare e valorizzare la partecipazione di tutti i cittadini nelle attività, diffondere i valori educativi dello sport, come la fratellanza sportiva, lo spirito di gruppo, l’inclusione sociale e la valorizzazione delle differenze”.

"Con il loro lavoro - spiega l'assessore allo sport Federico Vaccarini - le società sportive contribuiscono a rendere possibile la creazione di una rete di associazioni fondamentale per lo sviluppo dell'intera comunità. A tutte le associazioni che hanno aderito, vanno i nostri ringraziamenti".

Ed ecco l’elenco delle società: 1)Asd Velo Club Cattolica; 2) Asd Taekwondo Olimpic Cattolica; 3) Ssd Universum Fight & Fitness; 4) G.S. Atletica 75; 5) Asd Taeu Kwon Do Song Moo; 6) Asd Centro Kiai; 7) Asd La Nuova Accademia; 8) Asd Cicli Tonti; 9) Asd Cattolica Dragons; 10) Circolo Tennis Cerri; 11) Asd Cattolica Volley; 12) Asd Regina Centro Danza; 13) Asd Citta’ Di Cattolica Fc. Giorni e orari per le prove delle varie associazioni sportive sul sito del Comune.