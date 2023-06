Nuoto in acque libere, atleta paralimpico della Polisportiva medaglia di bronzo ai Campionati Italiani

Sabato, 17 giugno, nelle acque di Mondello (Palermo), si è svolta la seconda tappa del campionato italiano di nuoto in acque libere. L'atleta paralimpico della Polisportiva Riccione, Cristian Lucarelli, categoria S6, ha ottenuto la medaglia di bronzo, in una gara della lunghezza di 1500 metri, in un mare estremamente difficile, freddo e pieno di correnti e onde.

La squadra Finp di Riccione con il suo rappresentante ha onorato la gara che con la presenza di diversi nuotatori Finp e normodotati Fin si è riunita in un unica grande famiglia di sportivi amanti del mare.