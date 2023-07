Nuoto artistico, la Polisportiva Riccione si mette in luce nel Campionato Italiano estivo di Roma

Riccione giunge al penultimo appuntamento della stagione agonistica con il Campionato Italiano Estivo, terminato a Roma domenica 16 luglio. Una stagione importante e di grande soddisfazione, come commenta l’allenatrice Maria Grano: “Sono molto soddisfatta della gara di Roma ma soprattutto di tutta la stagione agonistica, dove le ragazze hanno dimostrato una concentrazione da atlete esperte. Hanno rappresentato Riccione al meglio sin dalle prime competizioni. Quella di Roma è stata una esperienza sofferta soprattutto per la morsa del caldo, che ha costretto le atlete ad una resistenza fisica davvero eccezionale”.

Ma veniamo ai risultati del campionato nazionale romano: erano presenti 52 società con 400 atlete, impegnate in 78 soli e 65 doppi. Viola Palmieri classe 2008 apre il campionato con il solo. La prima vasca notevole con punteggi da 8 nelle difficoltà e nell’esecuzione. La parte finale non è stata nuotata al massimo delle possibilità purtroppo, con incertezze che l'hanno fatta scivolare al 36° posto. Ma con una poderosa prova negli obbligatori, Viola si classifica 19esima in Italia e 14esima del suo anno. La classifica combinata quindi l'ha vista risalire al 28° posto nella specialità del solo.

Obiettivo raggiunto per il duo composto da Beatrice Cola e Lia Baldisserri classe 2009, formazione giovane ma molto promettente, con un esercizio rinnovato completamente con tante difficoltà per cercare di risalire la classifica. Beatrice e Lia si classificano al 30° posto, con un esecuzione molto convincente e migliorando rispetto all'invernale di 30 punti e di oltre 20 posizioni.

Davvero un’esperienza da ricordare quella di Roma, con riscaldamenti di prima mattina e gare eseguite nel pomeriggio sotto un sole impietoso: “Vedere le tue atlete dimostrare una tale resistenza e determinazione in condizioni così difficili non può' che renderti pienamente soddisfatta del duro lavoro svolto durante tutto l’anno” conferma Maria Grano emozionata.