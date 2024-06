Nuoto artistico, per la Polisportiva Riccione splendido oro di Amelia Cecchini ai campionati regionali

Per l'ultima gara regionale del Circuito agonistico, domenica (23 giugno) a Forlì la sezione Nuoto Artistico di Polisportiva Riccione segna un risultato importante nella categoria Esordienti A: Amelia Cecchini conquista un meritatissimo oro nella gara degli obbligatori, proseguendo poi con il bronzo nel solo. Ottimi i piazzamenti anche nella categoria assoluta con la prima posizione di Anna Torroni e la seconda posizione di Viola Palmieri. Prossimo impegnativo appuntamento per le atlete riccionesi è il Campionato Italiano di categoria a Savona: mercoledì prossimo saranno in partenza Lia Baldisserri, Matilde Pari e Tais Raimondi.