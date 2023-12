Nuoto artistico Riccione, iniziata la stagione agonistica: arriva subito una medaglia di bronzo

Le atlete agoniste riccionesi hanno affrontato, lo scorso fine settimana, il Primo Campionato Regionale di Nuoto Artistico, presso la piscina comunale di Forlì, nelle categorie ragazzi, junior e assolute. Anna Torroni conquista il bronzo negli obbligatori della categoria junior/assolute. Seguono ravvicinatissime le altre sue compagne: quarta posizione per Viola Palmieri e ottava in classifica Benedetta Bracchi che insieme a Lia Baldisserri e Beatrice Cola conquistano facilmente il doppio pass per i Campionati Italiani Juniores e Assolute. Nella categoria Ragazzi, Lia Baldisserri sfiora il podio arrivando quarta per pochi centesimi. Buone le prestazioni anche per Maria Sofia Mezaris e Tais Raimondi che mancano la qualificazione agli italiani per un soffio. Prossimo appuntamento per il settore agonistico riccionese sarà a Lugo il 14 gennaio.