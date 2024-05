Per la squadra del Nuoto Artistico Riccione un maggio ricco di soddisfazioni, tante le medaglie

Maggio ricco di medaglie e ottimi piazzamenti per la sezione Nuoto Artistico di Polisportiva Riccione, conclusosi domenica il circuito regionale e nazionale del settore Propaganda. Alla gara Regionale di Forlì dello scorso 26 aprile la squadra di Polisportiva Riccione, in unione con la società Pian Del Bruscolo (PS), vince la medaglia d'oro con l'esercizio Esa di squadra, incoronando le campionesse regionali. Un progetto vincente quello della sezione Nuoto Artistico di Polisportiva Riccione con la società di Pian del Bruscolo, nato lo scorso settembre, dove la grande passione per questa specialità ha dato vita ad allenamenti collegiali ed unione di atleti e tecnici, portando importanti risultati.

Il 19 maggio a Roma alla manifestazione Nazionale Propaganda, Ilaria Ricuperato (classe 2007) si è classificata in nona posizione nel solo assoluto e a Forlì ha conquistato l'argento nel campionato regionale solo juniores. Nelle gare del 26 maggio a Forlì, organizzate dalla Federazione Italiana Nuoto, la squadra A ha conquistato l’oro con Martina Lunghi, Viola Vagnini, Vittoria Marcolini, Jenni Giunta, Ginevra Chiantera, Maddalena Pari, Ilaria Conti e Arianna Melisa, allenate da Anastasia Amadori, Sara Cerri ed Elena Tonini. Ma si devono citare anche altri piazzamenti, ad un soffio dalla medaglia: quarta posizione per il Duo C esc, anno 2015, formato da Nausica Gaddi e Carmen Alicia Gabellini e ancora quarte classificate le atlete della squadra es. B, anno 2014: Anna Berardi, Nicole Corrieri, Sofia Pasini, Leonia Santucci, Elena Crescentini e Alyssa Giorgetti Dall’Aglio.