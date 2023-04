Il Nuoto Artistico Riccione raccoglie buoni risultati e vola verso i campionati Nazionali

Giornate ricche di emozioni quelle del fine settimana per la squadra del nuoto artistico della Polisportiva Riccione.

In contemporanea a Ravenna e Forlì si è visto gareggiare rispettivamente le ragazze dell'agonistica per l'ultimo campionato regionale prima della tappa primaverile del campionato italiano di categoria e le bimbe e ragazze della propaganda nel prestigioso trofeo Swimfit.

A Ravenna conquistano il colore più pregiato la squadra e il duo categoria esordienti B con le atlete Alessandra Dragoni, Gloria Mollica, Greta Silvegni, Carolina Berardi, Alice Castiglioni e Letizia Parma. A Forlì tutte sul podio le atlete della sezione agonistica: traguardo del pass per gli italiani per Asia Boniolo, categoria esordienti A, secondo posto per il duo ragazze agonistica formato da Lia Baldissieri e Beatrice Cola e terzo posto per Viola Palmieri negli obbligatori categoria ragazze.

Il responsabile tecnico Maria Grano insieme ai tecnici Marika Carloni, Ginevra De Amicis ed Elena Tonini, esprime la soddisfazione da parte di tutto il team: “Tutte le categorie e tutte le ragazze hanno dato il meglio di loro, dalle più piccole in gara, le nostre esordienti C, alle più grandi”.