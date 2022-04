Nuoto, Garden boom ai Regionali: 11 medaglie. Incredibile tris d’oro per Giulia Dogoter

Prosegue il momento d’oro per la sezione nuoto del Garden, scesa in vasca con gli Esordienti A e B nella finali Regionali disputate nel weekend a Riccione: 37 finali disputate e 11 medaglie conquistate lo score finale per gli atleti di via Euterpe che si sono messi al collo cinque ori, quattro argenti e due bronzi. Da menzionare tra gli esordienti B l’incredibile tris di ori per Giulia Dogoter nei 50 e 100 dorso e nei 100 farfalla ed il fantastico terzo posto per Sveva Righetti nei 100 dorso.

Tra gli esordienti A spiccano invece Liam Casini, con 3 argenti ed un oro (100 e 200 dorso, 100 farfalla e 200 stile). Tra le ragazze ottimi risultati anche per Ginevra Righetti che conquista 3 medaglie, l’oro nei 100 farfalla, l’argento nei 100 misti ed il bronzo nei 200 dorso. Oltre a loro ottimi risultati da parte di tutti i partecipanti ed una decina di record sociali migliorati.

"Un’edizione dei Regionali da incorniciare: 37 finali disputate dà la dimensione del buon lavoro solto dai tecnici sociali. Sia tra gli Esordienti B che tra gli A la nostra piccola società si è fatta notare: questo è il frutto di un lavoro iniziato anni or sono ed anche della capacità dei nostri bravi tecnici che fanno di tutto per far innamorare i ragazzi a questo splendido sport" dichiara il direttore sportivo Fabio Bernardi.