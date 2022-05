Nuoto Garden: secondo posto al Campionato del Mondo Oceanman

Prima uscita stagionale in acque libere per i Master del Garden e subito ottime prestazioni con il prestigioso 2° posto assoluto di Alessio Spelonchi nella tappa italiana del Campionato del Mondo Oceanman di Cattolica.

Nella gara disputata domenica, gli atleti della Polisportiva riminese, allenati da Alessandro Fuzzi, Davide Delucca e Gianlorenzo Parmigiani, si sono dimostrati all'altezza di questo importantissimo evento mondiale che per il secondo anno di fila è stato organizzato nella Regina.



Sugli scudi Alessio Spelonchi giunto secondo assoluto e primo nella sua categoria nei 5000 metri al termine di una prova entusiasmante che ha messo a dura prova i concorrenti. Alessio, che da quest'anno veste la maglia del Garden, ha subito dato dimostrazione del suo enorme potenziale e ora si potrà concentrare sui prossimi impegni: i Campionati Regionali a Riccione del 19 giugno e i Nazionali di luglio a Piombino

Oltre alla bella prova sui 5km, nel pomeriggio Spelonchi insieme ad Alessandro Gadani e Luca Di Iacovo ha dominato la staffetta 3 x 500. Ma gli ottimi risultati per i ragazzi del Garden non si fermano qua. Vittoria di categoria anche per Monica Battelli sui 5000 giunta tra le primissime a livello assoluto: seconda piazza per Eleonora Tagliaventi sui 5000 di categoria e 3° posto per Sara Canestrini sempre sui 5000 in 1'28"35,49° assoluta e 6° Cecilia Pieri.



Quarto posto assoluto per Matteo Proietti e secondo nella sua categoria, 3° di categoria per Manuel Gattei e 6° assoluto.

Discreti piazzamenti di categoria per Marco Sarti 21°, Davide Cupioli 57°, Danilo Veschi 66°, Gianluca Marucci 74° assoluto e 15° di categoria.

Una citazione particolare per Andrea Cappelletti 12° di categoria nella distanza dei 10.000: per lui una bella soddisfazione all’esordio in una distanza così impegnativa e conclusa in modo esemplare.