Nuoto, il Garden manda due atleti agli Italiani. "Questo risultato vale come una medaglia alle Olimpiadi"

Cominciano giovedì (28 luglio) a Roma i Campionati Italiani di Nuoto di Categoria e l’edizione 2022 sarà nella storia del Garden e di Rimini: dopo oltre 20 anni saranno ai blocchi di partenza degli atleti provenienti da società riminesi. Sono infatti ben due i tesserati della Polisportiva Garden che hanno ottenuto i tempi per partecipare alla massima competizione italiana: Giorgia Genghini nei 50 e 100 farfalla e Giovanni Rinaldi nei 200 farfalla.

“Per una realtà come la nostra mandare due atleti agli Italiani vale come una medaglia alle Olimpiadi – commenta il Dd della squadra Fabio Bernardi – E’ una soddisfazione enorme per tutta la Polisportiva ed in particolare per i nostri tecnici Davide Delucca e Gianlorenzo Parmigiani che tanto danno alle nostre squadre e quindi gran merito va anche a loro”. “Auguriamo ai nostri ragazzi di godersi questa bellissima esperienza e dare il massimo - chiude Bernardi - a noi non resta che tifare per loro e continuare il lavoro con tutte le squadre per crescere ancora”.