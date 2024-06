Nuoto Master allo Stadio del Nuoto di Riccione, in vasca si festeggia il quarantennale del movimento

Grande attesa per gli appuntamenti del nuoto Master allo Stadio del Nuoto di Riccione: nell’anno del 40° anniversario della fondazione del movimento, la Perla Verde vedrà tre grandi eventi per gli appassionati di diverse generazioni fra atleti, ex agonisti e amatori. Si parte il 21 giugno e fino al 23, con i Campionati Italiani Estivi di Tuffi Master e Propaganda Herbalife Master, che vedranno in vasca i primi 150 atleti in gara, già presenti a Riccione per il riscaldamento con allenatori e dirigenti d alcuni giorni.

Ma il grande fermento è per i 3.800 atleti dei Campionati Italiani Nuoto Master, dal 24 al 30 giugno, per un totale di 8.600 presenze gara e 1.200 formazioni staffette. Una edizione davvero da record quella del 2024 a Riccione, che guarda alla storia del movimento con particolare orgoglio, partito il 23 giugno del 1984 nella vasca di Albaro a Genova con 300 atleti. Oggi il movimento porta a Riccione 355 società provenienti da tutta Italia. Per la prima volta è presente anche la categoria M20, con 236 iscritti. 17 saranno i nuotatori riccionesi in gara, classi dal 1960 al 1998.

Si conferma Il movimento Master come un punto di riferimento per il nuoto italiano con i suoi 23.000 tesserati FIN e il 40° anniversario dalla formazione rimarrà nella storia come un’edizione indimenticabile proprio a Riccione. Dal 5 al 7 luglio lo Stadio del Nuoto di Riccione vedrà l’ultimo appuntamento del calendario Master: il Campionato Italiano Estivo di Nuoto Artistico Master, con 250 sincronette.