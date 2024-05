Nuoto Paralimpico Riccione: Bernini e Lucarelli sul podio dei Campionati Italiani Master a Roma

Continua l’attività agonistica della sezione Superabili di Polisportiva Riccione, il movimento che svolge attività sportiva per i suoi iscritti con una importante funzione sociale, infondendo fiducia negli atleti che vogliono superare i propri limiti. Ai Campionati Italiani Master di nuoto Finp 2024 appena conclusi a Roma, la squadra degli atleti paralimpici riccionesi si aggiudica due preziose medaglie: un argento nella categoria M30 con il nuotatore di origini livornesi Giulio Bernini e un bronzo nella categoria M50 con il veterano riccionese Cristian Lucarelli, entrambi cimentatisi nei 100 e nei 400 stile libero.

La sezione del nuoto paralimpico Superabili persegue la sua missione per tutti coloro che presentano patologie importanti, aiutando gli atleti a rimettersi in gioco e a continuare a inseguire i propri sogni. In particolare, si punta ad aiutare tutti a riconquistare il proprio corpo nella leggerezza dell’acqua, anche senza finalità strettamente agonistiche.

I prossimi appuntamenti per la squadra saranno le gare in acque libere del prossimo 8 giugno, che hanno regalato tante soddisfazioni nel 2023 agli atleti.