Nuoto, i portacolori della Polisportiva Riccione brillano durante i Campionati Italiani Aics

Sorprendenti risultati dei portacolori della Polisportiva Riccione durante i recenti Campionati Italiani Aics, andati in onda nella piscina di casa dello Stadio del Nuoto. Il gruppo degli Esordienti è sceso in acqua dal 25 al 28 aprile scorso, ben figurando durante tutte le sessioni della manifestazione. Tante le prestazioni di rilievo nazionale e numerosi i podi conseguiti dai giovani atleti riccionesi. Tra i tanti risultati, da segnalare il giovane Noah Pizzirani (Esordienti C), capace di aggiudicarsi la medaglia d’oro nei 50 Dorso, 50 Rana e 50 Stile Libero, facendo registrare anche i rispettivi Record Societari di categoria.

Le prossime manifestazioni vedranno impegnati gli atleti della Polisportiva già questo fine settimana, quando una selezione scenderà in acqua come rappresentativa della provincia di Rimini al “Trofeo Ilario Pontieri” organizzato dalla Uisp Emilia-Romagna; per l’intero gruppo invece sono previste le ultime due giornate di qualifiche Fin il 12 e 19 maggio.