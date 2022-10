Il nuoto protagonista nel fine settimana, al Garden torna il trofeo Città di Rimini

Dopo la prima storica edizione del 2021, domenica 16 ottobre torna il “Trofeo Città di Rimini”, gara federale in vasca corta in programma nella nuova piscina della Polisportiva Garden. Alla manifestazione organizzata dalla sezione Agonistica della società di via Euterpe, parteciperanno circa 400 atleti per oltre 1000 presenze/gara che si sfideranno in un nutrito programma.

Il meeting interregionale prevede infatti tutte le distanze dai 50 ai 200 metri ed anche i 400 stile libero e misti. "Nonostante il periodo non semplice la nostra Polisportiva ha riproposto questa manifestazione - commenta il Ds della sezione nuoto Fabio Bernardi - unica federale che si è mai svolta a Rimini da quando il nuoto, da acque libere, si è trasferito in vasca negli anni ‘70". "L'impegno è quello di far crescere gradualmente il trofeo – prosegue Bernardi - per alzare ulteriormente il livello tecnico delle gare e renderlo appetibile a società blasonate".