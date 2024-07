Il Nuoto Riccione conquista una lunga serie di medaglie ai Campionati Italiani Master

Grandi soddisfazioni per la squadra Master di Polisportiva Riccione ai recenti Campionati Italiani Nuoto Master, svolti allo Stadio del Nuoto di Riccione dal 25 al 30 giugno, che hanno visto in vasca 3800 atleti provenienti da tutta Italia. Nella categoria M35 Sara Vanni ha conquistato il 2° e 3° posto rispettivamente nel 400 stile libero e 800 stile libero. Laura Mulazzani, categoria M50, sale sul terzo gradino del podio nei 50 rana e nei 200 misti, 2° posto nei 100 rana. Per gli uomini, Filippo Cocco, categoria M35, 3° posto nei 200 stile libero e 400 stile libero, conquistando anche il 4° posto negli 800 stile libero. Michele Nitti, categoria M55, Presidente di Polisportiva Riccione, guadagna il 6° posto nei 50 delfino.

Grande soddisfazione per la staffetta riccionese 4x50 stile libero M200 (Nitti-Giannini-Cocco-Turci) che si attesta in quinta posizione. Una edizione da record quella del 2024 a Riccione che ha portato 355 società provenienti da tutta Italia, confermando Il movimento Master come un punto di riferimento per il nuoto italiano con i suoi 23.000 tesserati Fin.