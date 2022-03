Nuoto sincronizzato, medaglie e buoni piazzamenti per le atlete della Polisportiva Riccione

Doppio impegno agonistico per le atlete della sezione Nuoto Sincronizzato della Polisportiva Riccione. Nella manifestazione di Imola andata in scena il 6 marzo, riservata alla categoria Junior, le ragazze riccionesi si sono ben comportate, conquistando il secondo posto nel “solo” con Anna Torroni e il terzo con Viola Palmieri. Insieme le atlete hanno chiuso al terzo posto l’esercizio del “Duo”. Negli obbligatori Assoluti, entrambe le atlete hanno riconfermato i punteggi di qualificazione già ottenuti nelle precedenti uscite. Per Anna Torroni, Viola Palmieri e Angelica Zaghini la prossima gara sarà di certo un carico di emozioni: dopo le qualificazioni ottenute prenderanno parte ai Campionati Italiani Assoluti nella piscina di casa, allo Stadio del Nuoto di Riccione, dal 17 al 20 marzo prossimi.

Le ragazze categoria Propaganda sono state impegnate invece in questo weekend a Bologna.

Alla prima gara regionale a cui ha partecipato la squadra della Polisportiva Riccione, tutte le giovani atlete hanno centrato subito ottimi risultati. Medaglia d’oro nell’esercizio di squadra Esordienti C grazie alla prova di Gloria Mollica, Alessandra Dragoni, Letizia Parma, Alice Castiglioni, Rebecca Alvisi e Carolina Baraldi. L’altra medaglia, d’argento, arriva nell’esercizio “Solo” Esordienti A, con l’eleganza di Anita Fazzini. Ottimi risultati anche per tutti gli altri esercizi portati in gara dalle ragazze: none Vittoria Arcangeli e Tais Raimondi nel “Doppio” Esordienti A, 11esime le compagne Matilde Pari e Anita Fazzini. Buoni piazzamenti anche per le altre due squadre in gara: al decimo posto quella Esordienti A composta da Anita Fazzini, Matilde Pari, Adele Ortalli, Giorgia Monaco, Veronica Giunchi, Tais Raimondi, Vittoria Arcangeli e Martina Rossi; 12esima invece la seconda squadra Esordienti A formata da tutte atlete più giovani (Vittoria Maria Trail, Amelia Cecchini, Matilde Montebelli e Nina Galli), in gara nella categoria superiore.

“Ci avviciniamo con ottimi riscontri ai Campionati Assoluti nella nostra piscina – dice l’allenatrice del Nuoto Sincronizzato Polisportiva Riccione, Maria Grano -. Le ragazze stanno portando avanti un ottimo percorso di crescita e cimentarsi con una gara così importante proprio nella piscina di casa sarà un grande stimolo in più. Anche nel settore Propaganda non mancano le soddisfazioni, con la medaglia d’oro delle Esordienti C, l’argento di Anita nel Solo Esordienti A e con tanti piazzamenti che ci fanno capire di essere sulla strada giusta”.