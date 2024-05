Nuoto, torna il trofeo internazionale Italo Nicoletti: attese 90 società e 1600 atleti

Polisportiva Riccione si prepara alla 27esima edizione del Trofeo Internazionale Italo Nicoletti che si terrà dal 7 al 9 giugno presso lo Stadio del Nuoto di Riccione. La presentazione ufficiale del trofeo si svolgerà, in conferenza stampa, martedì 4 giugno alle 11,30 presso la sede delle gare alla presenza del presidente di Polisportiva Riccione dottor Michele Nitti, l’assessore allo sport Simone Imola e il direttore tecnico e responsabile della manifestazione Massimiliano Benedetti.

Negli anni il Trofeo Italo Nicoletti è diventato un appuntamento fisso nel calendario nazionale e internazionale, fino ad essere oggi sicuramente il trofeo più partecipato d’Italia con 90 società presenti e 1.600 atleti iscritti. Organizzato da Polisportiva Riccione, in collaborazione con FIN e Comune di Riccione, vanta 6.000 presenze fra atleti, tecnici e accompagnatori nelle giornate pregara e gara. Sin dalla prima edizione, nel lontano 1997, diviene uno dei più prestigiosi trofei di tutto il panorama natatorio italiano, non solo per l'alto contenuto tecnico: grazie alla sua reputazione di competizione di alto livello e alla qualità dell'organizzazione, continua a crescere mantenendo vivo lo spirito e la passione per il nuoto che Italo Nicoletti ha sempre difeso e promosso, facendosi forte anche della rinomata ospitalità romagnola.

Il trofeo ha una ricaduta economica considerevole su Riccione e sulle sue strutture ricettive. “È il trofeo della città di Riccione per eccellenza, unico nel suo genere, capace di aver portato in questi anni una media considerevole di presenze con evidenti ricadute positive economiche e turistiche” dichiara il presidente Nitti. “Il nostro impegno, in collaborazione con tutti coloro che rappresentano il comparto pubblico, ricettivo e imprenditoriale, sarà quello di allargarlo sempre più ad atleti provenienti dall’estero e creare eventi collaterali”.

La partnership con Promhotels per l’ospitalità degli atleti e allenatori del trofeo è come sempre fondamentale per garantire un'esperienza positiva e appagante a coloro che soggiornano presso le strutture riccionesi. La gestione dell'ospitalità presso gli hotels convenzionati è quindi un elemento importante per il successo della manifestazione ai fini della fidelizzazione dei clienti. E un supporto importante all’organizzazione del trofeo arriva oggi anche da alcune delle più importanti realtà imprenditoriali del territorio, che hanno creduto nell’importanza della manifestazione non solo per la sua ricaduta economica ma anche per l’alto valore sportivo: sponsor ufficiali della manifestazione sono San Marino Outlet, Juiceplus, Le Befane Shopping Centre e Square42, presenti durante le giornate di gara con promozioni per tutti i partecipanti.