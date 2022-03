Nuovo appuntamento a Rimini per la Regata Zonale Optimist 2022

Farà tappa a Rimini sabato 2 e domenica 3 aprile l’appuntamento con la Regata Zonale Optimist 2022, competizione utile per la qualificazione al campionato italiano a squadre Optimist.(monoscafo dotato di una vela). “Saranno due le squadre del nostro club a partecipare – spiega Luca D’Apote, direttore sportivo vela derive dello Yacht Club Rimini - Due per il circolo velico ravennate e due per il Cervia yacht club. Sarà un girone all’italiana poi semifinali e finali al meglio delle tre prove. La squadra prima classificata parteciperà al campionato italiano”. Alla regata parteciperanno i giovani velisti dagli 11 ai 14 anni. “Il formato della regata è molto divertente – aggiunge D’Apote - La manifestazione prevede una regata a squadre di quattro barche contro quattro barche. Per i ragazzi è divertente perché non vengono applicate le regole tradizionali delle regate: ci sono dei veri “duelli” tra le monoposto e tra compagni di squadra ci si può aiutare".