Obiettivo 500 partecipanti per il Bim Triathlon 2023, ai nastri di partenza anche Annalisa Minetti

Siamo ormai solo ai dettagli per Bim Triathlon 2023, l’evento di Bellaria Igea Marina che riunisce tutti gli appassionati di triathlon per una giornata all’insegna della passione, dell’inclusione e del divertimento. La seconda edizione, in programma domenica 11 giugno, è stata presentata presso la Biblioteca Comunale di Bellaria Igea Marina.

Un evento impreziosito dal titolo di Campionato Regionale Triathlon Olimpico 2023 Assoluto&Age-Group, un motivo in più per partecipare all’imperdibile manifestazione della Riviera Romagnola. Quello del 2022 è stato un grande successo che ha spinto Elite Team Italia a ripetersi anche quest’anno grazie a un nuovo preziosissimo supporto: infatti a partire da questa edizione Bim Triathlon 2023 sarà organizzato in collaborazione con Seo Solutions&Events Organization, società nota a livello internazionale per il grande successo del Giro Handbike, kermesse leader di settore in Europa.

Cresce quindi l’attesa per BIM Triathlon 2023 e la data da segnare in calendario è domenica 11 giugno 2023: già in moltissimi hanno deciso di iscriversi alla manifestazione, ma sul sito internet sono ancora aperte le iscrizioni come singoli atleti, gruppi e società sportive. E tra chi ha confermato la propria presenza, anche la campionessa paralimpica Annalisa Minetti, madrina d’eccezione e di prestigio della manifestazione.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il presidente di Elite Team Andrea Arcidiacono ha svelato il nuovo entusiasmante percorso. Presenti Bruno Galli (vicesindaco di Bellaria Igea Marina), Fabrizio Pezzi (presidente Fitri Emilia-Romagna), Antonio Amato (comandante Polizia Municipale), Alessandro Marchi (presidente Prima Coccola), Marco Soldati (vicepresidente Pisportiva Anfass Cesena), Marco Marconi (presidente Avis Bellaria) e Filippo Caporali (delegato Fitri Emilia-Romagna).

Ma non solo, perché anche quest’anno la sera prima della gara andrà in scena la corsa solidale Family Run, un progetto determinato ad abbracciare il sociale e a svolgere un ruolo determinante per il territorio. Parte del ricavato sarà destinato all’associazione “La prima coccola” che si occupa di terapie intensive neonatali.

“Abbiamo lavorato tanto per questa edizione e tanto ancora faremo, il nostro obiettivo è di raggiungere i cinquecento partecipanti, il percorso tecnico e caratteristico della nostra zona offrirà ai nostri Super Atleti tutta la bellezza della nostra riviera in totale sicurezza”, il commento di Andrea Arcidiacono, presidente Elite Team Italia.

“Crediamo moltissimo nel binomio turismo e sport, questa manifestazione detiene pienamente i valori in cui crediamo ovvero sport ed inclusività, tutte caratteristiche che rispecchiano pienamente il brand di Bellaria Igea Marina”, ha invece detto Bruno Galli, vicesindaco di Bellaria Igea Marina.

“Siamo molto grati per essere stati coinvolti in questa manifestazione, grazie ad Elite Team Italia il ricavato verrà destinato al progetto “A un passo da te” che vedrà la realizzazione di una casa comunità con appartamenti destinati alle famiglie che si trovano a vivere l’esperienza della terapia intensiva neonatale all’ospedale di Rimini”, le dichiarazioni di Alessandro Marchi, presidente “La prima coccola”.

Tanti anche gli appuntamenti collaterali in programma, con la gara del Triathlon Olimpico che rappresenterà la punta di diamante. A riempire ulteriormente la giornata anche l’animazione di Radio Bruno, dalla mattina fino al primo pomeriggio, per assicurare il meglio anche oltre l’aspetto agonistico dell’evento. Il tutto con il sostegno degli sponsor Conad La Fonte, AB Carpentier e Vintage Cafè.

Manca appena un mese a Bim Triathlon 2023 ma i motivi per partecipare ci sono già tutti: lo spirito competitivo, la cornice e i luoghi, i valori dello sport e del triathlon, i messaggi di inclusività e condivisione che stanno alla base dell’organizzazione dell’evento.