"One Night Only": Enea Bastianini celebra il suo fantastico 2022 in MotoGp

Il prossimo anno salirà in sella alla Ducati ufficiale, in tutta rossa. Una promozione che Enea Bastianini si è guadagnato al termine di un 2022 ricco di soddisfazioni. Venerdì sera la "Bestia" ha celebrato la sua fantastica stagione in MotoGp insieme agli amici di sempre, al team Gresini, a Ducati e al fan club nella serata “One Night Only”, culminata col taglio di un panettone Flamigni da ben 10 chili. Il pilota riminese, 24 anni, che nel 2021 ha vinto quattro Gran Premi in Qatar, Texas, Francia ed Aragon, chiudendo il campionato in terza posizione, ha un contratto biennale con la casa di Borgo Panigale e vestirà i colori della squadra ufficiale dopo due stagioni nella classe regina con le Desmosedici Gp dei team Esponsorama Racing (2021) e Gresini Racing (2022). Ora un po' di vacanze prima del ritorno in pista con i test ufficiali dal 10 al 12 febbraio sul Sepang International Circuit in Malesia.