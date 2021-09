Open Days del rugby per tornare a giocare da vicino

Il Rugby riminese riapre gli allenamenti per tutte le categorie come Palla Ovale comanda, abbattendo le distanze per far emergere la passione. 8 allenamenti sono gratuiti

“Ci siete mancati”! Così dal sito www.riminirugby.com la società riminese si rivolge a giocatori e appassionati, annunciando che è il momento di tornare a giocare come “Palla Ovale” comanda.

Negli ultimi lunghi mesi di distanze forzate anche lo sport ha dovuto adeguarsi: ora finalmente, si riprenderà a giocare senza più limitazioni alle azioni di contatto, nei nuovi impianti di Rivabella, dove un campo in terra e un campo in erba, impianti nuovi, a norma e organizzati.

Ad accogliere e incoraggiare ragazzi e ragazze curiosi del rugby, la società schiera uno staff di allenatori F.I.R. e ben otto giornate di allenamento gratuite, durante le quali prendere contatto con questa affascinante disciplina e, se vince la passione, iscriversi a RiminiRugby..



Adatto anche ai piccolini

Il Rugby è uno sport di contatto che può essere praticato dai 4 anni in su. Per i piccolissimi ci sono linee guida e regole diverse rispetto ai “grandi” e una sola mission: quella di giocare, crescere e divertirsi insieme, sotto il vigile occhio degli allenatori, formati dalla F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) esperti e pronti a tutto, anche a una “carica” di pulcini.



Valori, disciplina e crescita personale

Se è la spettacolarità ad attrarre le persone al rugby, sono i valori e l’atmosfera a fare sì che i ragazzi e le ragazze si appassionino e restino a lungo. Nobiltà, lealtà, senso di responsabilità, rispetto dell’avversario, spirito di sacrificio, disinteresse, altruismo, amicizia, impegno, gioco di squadra, determinazione, coraggio: questi sono i valori condivisi che rendono il rugby uno sport unico nel suo genere.



8 allenamenti gratuiti

Non uno, non due, ma saranno ben otto gli allenamenti a disposizione di chi si avvicina al rugby, per capire e conoscere a fondo questa disciplina e decidere se iscriversi. Una promozione sulla stampa invita tutti a provare e regala due cappellini e due T-Shirt RiminiRugby.



E prossimamente lo Street Rugby (esclusiva per Rimini)

Per far conoscere questo entusiasmante sport a tutti i Riminesi, Rimini Rugby annuncia per fine ottobre un torneo di Street Rugby (una novità che avrà solo Rimini) con tempi di gioco stretti e spettacolari, preceduto da una dimostrazione aperta a tutti. Le date saranno comunicate al più presto, sul sito www.riminirugby.com

.

Nel frattempo, per informazioni e iscrizioni c’è una infoline sempre attiva:

Inforugby: 333 7412261 (Alipio) o 349 7047465 (Paolo) 338 8557256 (Rocco)