Open femminile Tc Viserba: Grymalska travolgente, batte Troiano e si aggiudica il titolo

Con una prova di grande qualità e sostanza Anastasia Grymalska batte 6-1, 6-1 Carolina Troiano e conquista da protagonista il torneo nazionale Open femminile sui campi del Tennis Club Viserba. Finale senza storia quella andata in scena mercoledì sera, la giocatrice pescarese ex n.213 del ranking mondiale Wta, ha controllato agevolmente la giovane, è ancora Under 18, romana Carolina Troiano, allieva del maestro Giulio Di Meo nella capitale. Una giocatrice in netta ascesa, impegnata nel circuito Itf Junior Tour. Una finale giocata davanti a una bella cornice di pubblico, sempre molto presente in questi giorni sui campi del Club viserbese.

In semifinale la n.1 del seeding, Anastasia Grymalska (Tennis Beinasco) ha battuto nettamente la giocatrice di casa Marta Lombardini, mentre Carolina Troiano (Tc 2002) ha sofferto molto di più per superare l’altra riminese Emma Ferrini.

La finale è stata arbitrata dal giudice di sedia Franco Ubalducci, le premiazioni sono state effettuate dal vicepresidente Fabio De Santis e dal giudice arbitro Antonio Giorgetti. Nella finale del tabellone intermedio di 3° successo della 3.1 Carlotta Mercolini (Tc Riccione), testa di serie n.1, in finale sull’altra 3.1 Anita Sassoli per 4-6, 6-4, 10-8.

Tabellone finale, 3° turno: Giulia Tozzola (2.7, n.8)-Louise Aslan (2.8) 6-3, 6-4, Shalom Salvi (2.7)-Anna Raffaella Gafita (2.8) 6-3, 6-1. Ottavi: Lombardini (2.6, n.5)-Silvia Alletti (2.7) 6-4, 6-4, Tommasi (2.7)-Chiara Bartoli (2.6, n.7) 6-3, 2-1 e ritiro. Quarti: Grymalska (2.1, n.1)-Salvi 6-2, 6-1, Lombardini-Alice Gubertini (2.5, n.4) 6-3, 6-1, Emma Ferrini (2.4, n.3)-Arianna Nepomuceno (2.8) 6-1, 6-1, Carolina Troiano (2.3, n.2)-Ambra Tommasi (2.7) 6-2, 6-4.

Semifinali: Grymalska-Lombardini 6-0, 6-2, Troiano-Ferrini 4-6, 6-3, 10-8.

Intanto avanza una grande edizione del memorial “Christian Cavioli”, il torneo nazionale Open maschile in programma sempre sui campi del Tc Viserba con 3000 euro di montepremi. Sono 81 i giocatori al via con tanti big, a cominciare dal 2.1 Manuel Mazza, i 2.3 Alberto Bronzetti e Noah Perfetti, i 2.4 Luca Massimo e Davide Guerra.

Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Federico Bolognesi (3.2, n.7)-Andrea Arrigoni (3.2) 6-2, 4-0 e ritiro, Jacopo Fiorini (3.1, n.1)-Leonardo Venturi (3.3) 6-2, 6-2, Lorenzo Bonori (3.1, n.4)-William Di Marco (3.4) 6-1, 6-1, Simone Piraccini (3.1, n.5)-Edoardo Pagnoni (3.2) 6-2, 6-3, Mattia Muraccini (3.1, n.6)-Lorenzo Braschi (3.2) 6-0, 6-2, Andrea Bacchini (3.1, n.3)-Filippo Flamigni (3.3) 6-2, 6-3, Pietro Vagnini (3.1, n.2)-James Mohamed Aratati (4.1) 6-1, 6-2. Si qualifica anche Mattia Benedetti (3.2).