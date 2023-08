Open maschile “Christian Cavioli” al Tc Viserba, Samuel Zannoni e Nicola Filippi ai quarti

Samuel Zannoni mette a segno un grande risultato proprio sui campi di casa, il memorial “Christian Cavioli”, torneo nazionale Open maschile in programma sui campi del Tc Viserba con 3000 euro di montepremi. Il giovane 2.7 portacolori del Tc Viserba ha battuto infatti negli ottavi per 6-2, 3-6, 10-7 il 2.4 Luca Massimo, testa di serie n.5, guadagnando così con un “positivo” davvero pesante. Quarti dove è atteso dal 2.7 forlivese Nicola Ravaioli (Forum Forlì), passato per il forfait del 2.4 Davide Guerra (n.4). Quarti di finale anche per un altro giovane in ascesa, Nicola Filippi (Forum Forlì), che negli ottavi ha estromesso, anche qui con “positivo”, Luca Bartoli, altro portacolori del Tc Viserba. Quarti oggi dalle 15.30 con Ravaioli-Zannoni, alle 17 Ercolani-Perfetti, alle 20 in contemporanea Mazza (n.1)-Iemmi e Bronzetti (n.2)-Filippi.

Ottavi: Leonardo Iemmi (2.5, n.8)-Diego Zanni (2.6) 6-1, 3-6, 10-6, Samuel Zannoni (2.7)-Luca Massimo (2.4, n.5) 6-2, 3-6, 10-7, Nicola Filippi (2.6)-Luca Bartoli (2.5, n.7) 6-3, 7-6. Il primo a staccare il biglietto per i quarti, per effetto di alcuni ritiri, è stato il 2.7 Riccardo Ercolani. Nella finale del tabellone di 3° successo di Mattia Muraccini (3.1 del Tc Valmarecchia) su Federico Bolognesi (3.2) per 6-4, 6-1.