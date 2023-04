Orgoglio riccionese: Viola Palmieri in selezione per la Nazionale Italiana di Nuoto Artistico

Viola Palmieri, giovane nuotatrice riccionese, ha raggiunto un risultato storico per il nuoto artistico di Riccione al Campionato Italiano Primaverile appena concluso a Ostia: il suo posizionamento le ha valso la convocazione per il collegiale di selezione della Nazionale Italiana Giovanile (che si terrà a Savona dal 21 al 23 aprile). Una grande soddisfazione per la sezione di nuoto artistico della Polisportiva Riccione e per la sua responsabile e capo allenatrice, Maria Grano, che comunica con grande entusiasmo la notizia. E’ nella gara degli obbligatori che Viola esprime tutto il suo potenziale e con oltre 71 punti arriva tra le prime venti delle 2008 atlete in gara.

Il Campionato italiano primaverile Ragazzi di Ostia ha visto anche ottime prove del duo Viola Palmieri e Angelica Zaghini, di Angelica Zaghini nel solo e del debutto a livello italiano del doppio Beatrice Cola e Lia Baldisserri, un doppio giovane ma con un ottimo feeling. Baldisserri e Cola si aggiungono alla qualificazione estiva della categoria ragazzi. Domenica hanno debuttato ai Campionati Italiani anche le nostre Esa, rendendo la sezione orgogliosa della loro prestazione. Anita Fazzini, Matilde Pari, Amelia Cecchini si sono qualificate per i campionati estivi, accompagnate da Marika Carloni e Ginevra de Amicis.