Sulle orme di papà Giorgio, Galimberti junior convocato nella selezione azzurra Under 11

Il mese di maggio si apre davvero con una bella notizia per la Galimberti Tennis Academy. Pietro Galimberti è stato infatti convocato nella rappresentativa tricolore Under 11 che disputerà il Torneo ad invito Lta 11U International Team Trophy, in programma a Bournemouth (Gran Bretagna) dal 18 al 21 giugno. Alla competizione per nazionali giovanili miste partecipano sei squadre. Il settore tecnico della Federazione italiana, nell’ambito del progetto Junior Club Italia - Young Talent, ha selezionato sei under 11, tre maschi e altrettante femmine: della spedizione azzurra, guidata in questa trasferta dai maestri Andrea Dalla Giovanna e Luca Ronzoni, insieme a Pietro Galimberti faranno parte Roberto Cantelmo, Samuel Tigani, Sofia Foggia, Rebecca Carla Francia e Gaia Serra Zanetti.

“Al di là della comprensibile soddisfazione personale come genitore – commenta Giorgio Galimberti – la convocazione in nazionale di un nostro giovanissimo allievo rappresenta indubbiamente un motivo d’orgoglio per tutto lo staff tecnico e uno stimolo ulteriore a continuare a lavorare con professionalità e impegno nel nostro quartier generale al Queen's Club di Cattolica”.