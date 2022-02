Ottima ripresa per la stagione agonistica dei piccoli velisti dello Yacht Club Rimini. Si è svolta lo scorso fine settimana a Ravenna la prima Regata Zonale Optimist 2022. Oltre un centinaio gli atleti presenti all’evento riservato ai più giovani, suddivisi in due gruppi, Juniores e Cadetti, a seconda dell'età. La classifica degli Juniores ha visto i ragazzi dello Yacht Club Rimini ottenere ottimi risultati: secondo posto per Tommaso Ditano, terzo posto per Gabriele Bernardi e quinto posto per Giacomo Maioli. Anche gli altri 6 ragazzi della squadra dello YCR, Enrico Morina, Rebecca Spadazzi, Andrea Fontanot, Anita Marullo, Elisa Marullo, Anastasia Somaruga hanno ottenuti buoni risultati. Buone postazioni anche per la classifica dei Cadetti che hanno visto Federico Grisar al decimo posto ed Amelia Ditano al sedicesimo posto. “Una squadra, quella dei nostri ragazzi, che è sempre più unita e agguerrita – ha raccontato l’allenatore Fabrizio Bicio Marzocchi – E questi risultati fanno ben sperare per le prossime regate. Inoltre, questa regata si è rivelata impegnativa per i nostri ragazzi, anche perché abbiamo dovuto aspettare prima che arrivasse una brezza navigabile”.