Il Padel Club Riccione festeggia il successo nella Coppa Italia Tpra

Festa grande per il Padel Club Riccione che trionfa nella Coppa Italia Tpra di padel. Un successo maturato solo nella sfida decisiva al long tie-break sul Sun Padel Riccione nel derby. Sul punteggio di 1-1 la coppia formata da Maurizio Di Giuli e Luigi Capodagli ha portato a casa il punto decisivo in un derby molto sentito. In precedenza il Padel Club Riccione aveva battuto in semifinale per 2-1, in un altro derby, il Sun Padel Rimini. Da sottolineare che in finale il Padel Club Riccione ha riscattato la sconfitta, patita l’anno scorso, contro i “cugini” del Sun Padel.

Due successi tosti che meritavano una bella festa per la premiazione ufficiale, andata in scena nella bella cornice dell’Hotel Fantasy di Riccione. Le medaglie ai vincitori sono state consegnate da Giorgio Lugasi, fiduciario regionale Tpra in rappresentanza della Federazione e poi è stata festa grande per i neo campioni provinciali. Un team molto compatto ed affiatato, composto da Mauro e Luca Antonioli, Filippo Lombardini, Christian Berardi, Maurizio Di Giuli (capitano), il maestro Tony Mami, Jacopo Iaia Capelli, Luigi Capodagli, Davide Giunchi e Lorenzo Forcellini. Il clima è quello giusto per crescere ancora e portare a casa altri successi di rilievo come la Coppa Italia.