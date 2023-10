Padel, la coppia riminese Lualdi-Garattoni sconfitta in una finale tiratissima

Il RioPadel di Igea Marina ha ospitato lunedì la nuova tappa del torneo settimanale di padel a 18 coppie. La tappa è stata vinta dalla coppia cesenate Biserni- Caminati che ha piegato in una finale tiratissima conclusa al tie break (7-6) quella formata da quella riminese Lualdi-Garattoni. La speciale classifica del mese di ottobre è stata vinta da Roberto Biserni, ex giocatore del Cesena e ora allenatore del Futball Cava Ronco Forlì (Eccellenza) che si è aggiudicato una pala Bullpadel. Nel weekend si gioca invece il campionato autunnale iniziato un mese fa e che terminerà a dicembre. In campo 70 coppie delle province di Rimini e Forlì-Cesena. Girone unico per le donne, tre per gli uomini: Bronze, Silver e Gold.

Le classifiche

BRONZE: Campajola-Protti (12 punti) in 4 partite giocate; Kalo-Orlandi 9 punti (3); Dado-Brugno J (3 partite), Buda-Zanchini (2), Bandini-Laghi (4), Masin-Tosin (3), Difo-Liberati (4) 3 punti.

SILVER 2 Brugno-Vagno (3) 8 punti; Durzi-Sebastiani (3) 5; Gava-Liverani (3) 2 punti; Volo-Antonioli (2) 6 punti; Ruggeri-Coda (2) 5 punti; Alvis-Guidi (2) 3 punti

SILVER 1 Ballak-Bauled 10 punti (4 partite giocate); Biffi-Caioni (4) 8 punti; Pioli-Merola (4) 7; Domeniconi/Erik (4) 5 punti; Zangheri-Semprini (4), Bero-Lotti (3) 5 punti; De Carli-Savini (4) 3 punti.

GOLD Briolini-Cagnoni 6 punti (4 partite giocate); Amaduzzi-Bubo (4) 4 punti; Manfre-Garattoni (4) 3 punti; Gessa-Gradara (3) 8,5 punti; Pedro-Jarno (3) 6 punti; Angeli-Forlani (3) 5,5 punti; Lorenzini-Pantani (3) 5 punti; Antonioli-Antonioli (3) 4 punti; Taddei-Persiani (2) 5 punti.