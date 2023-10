Il padel prende il volo al Tc Viserba: il nuovo centro federale ospiterà i campionati assoluti provinciali

Il padel sempre più protagonista al Tennis Club Viserba con una serie molto ampia di iniziative tecniche, tra tornei giovanili, nuove collaborazioni e nuovi importanti appuntamenti agonistici. Va sottolineato che il Tennis Club Viserba è ????????? ?????? ???????? ?itp ??? ?’???? ???? ????? ???????, ?????? ? ?????????, ciò significa che s? ???????? ?????? ? ????? del Club riminese ????? ?????????? ???????? ??????? ?? ????????????? ???????? ??? ? ????? ???????????, ????? ???????? ?? ????????????? ??? ? ??????? ????????, ????? ?? ?????????? ?? ????? ??? ???????? e che opera ??? ?????? ?????? ??????? ??? ?? ???? ????? ??? ????? ?????&????? ???ool. Inoltre ? ? ????? ????? ?????????? ???? ?????? ? ???? ? tesserati Fitp ed ?? ?????? ????? ????? ????? ?????????? è a disposizione ? ?????????.

A livello agonistico giovanile si è da poco concluso il torneo Under 14 femminile vinto dalla coppia formata da Alessia Sgattoni e Penelope Mami in finale su Elisa Protti e Frida Cavaliere per 4-0, 4-1. E ora è ormai ai nastri di partenza il campionato assoluto provinciale che prevede due tabelloni dal 20 al 22 ottobre. In programma doppio maschile e doppio femminile, le iscrizioni si possono effettuare sul portale myfit e si giocherà con palle Wilson.

Ma non è certo finita qui, perché sui campi del Tennis Club Viserba si apre anche la stagione dei clinics. Dal 21 al 22 ottobre si parte con lo spagnolo Carlos Espino Palma, maestro nazionale di padel, giocatore del World Padel Tour, coach di top player con best ranking mondiale n.75 Wpt. Dunque un top player che può contrare sei anni di esperienza nella formazione padel.

Intanto è già partita la scuola padel al Tennis Club Viserba, i corsi si protrarranno fino al 12 febbraio. Con i maestri qualificati che lavorano al Circolo, il divertimento e la formazione sono assicurati. Per informazioni sulle iscrizioni si può contattare la segreteria del Tc Viserba al 0541-738584, oppure al 392.3981132.