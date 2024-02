Padoan e Orsetti orgoglio del Karate Riccione

Un’Italia straordinaria chiude i Campionati Europei Giovanili di karate, in scena a Tbilisi, con ben 15 medaglie. Una grande prestazione del team azzurro giovanile, che conferma di essere tra i più forti al mondo. Grande gioia per il Karate Riccione che vede ben 2 atlete selezionate per far parte della nazionale italiana in trasferta a Tbilisi: Martina Padoan e Anna Orsetti.

È stata una gara molto impegnativa che vedeva la partecipazione dei migliori atleti d’Europa e di conseguenza del mondo. Grande entusiasmo per la medaglia di bronzo conquistata da Martina Padoan componente della squadra femminile di Kata che perdeva solo contro la Francia, laureatasi poi campionessa d’Europa e battendo in finale per il terzo posto la Germania con una prova che infiammava il pubblico e gli addetti ai lavori. Buona la prova di Anna Orsetti nei Cadetti che si conferma un'atleta di livello internazionale sconfitta solo dalla forte atleta del Belgio.

“Questi risultati confermano il valore del nostro staff tecnico che porta avanti il metodo di lavoro con i ragazzi che il nostro Maestro Riccardo Salvatori ci ha trasmesso; abbiamo uno splendido vivaio giovanile sia nel Kata che nel Kumite e già stiamo pianificando con i nostri tecnici i prossimi importanti appuntamenti in campo nazionale e internazionale.” dichiara con soddisfazione il presidente Moreno Villa. “Grande gioia per il risultato di Martina Padoan che, dopo l’Oro nella categoria Cadetti del 2022 a Praga e il Bronzo nella categoria junior del 2023 a Cipro, per il terzo anno consecutivo si conferma atleta di livello internazionale nel Kata con questo bellissimo Bronzo nella Categoria Junior” ha affermato Manuela Gasperoni.