Padoan, Orsetti e Cunti: le stelle di punta del karate riccionese raccolgono ottimi risultati

Ancora prestigiosi risultati per il team di atleti del Centro Karate Riccione agli Adidas Open di Campania tenutosi sabato e domenica scorsi al PalaSele di Eboli: Martina Padoan guadagna il bronzo nella categoria juniores, così come Anna Orsetti nei cadetti. Di rilievo anche il settimo posto di Chiara Bacchini negli under 21. Tutti questi risultati alzano il ranking delle atlete di casa.

Buona prova anche da Olimpia Algeri, Chiara Bacchini (caso di omonimia), Isabel Cardaropoli, Maria Marconi, Nina Ortalli e Aurora Serinelli nel Kata, che nonostante una ottima esecuzione purtroppo non hanno guadagnato il podio.

Ottimi piazzamenti anche nel Kumite (combattimento) che fanno ben sperare per i prossimi impegni con il settimo posto di Natan Vesco settimo negli Under 21 -84kg, e le presentazioni di Emma Cescut, Adele Giulianelli e Ginevra Vandi che riescono ad arrivare fino al secondo turno.

In contemporanea si sono tenuti gli Open di Lombardia che nella categoria master hanno visto primeggiare Manuel Cunti, sul gradino più alto del podio con un prestigioso risultato nel Kumite.