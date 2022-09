Calcio a 5, il Rimini giocherà ancora al PalaFlaminio le partite casalinghe

Sabato 17 settembre inizia il campionato di Serie C1 2022/23 e il Rimini ospiterà nella propria casa, lo storico PalaFlaminio, il Santa Sofia. Una decisione attesa, quasi agognata, che finalmente è arrivata. Sarà però agibile solo una parte del palazzetto, quindi chi vorrà seguire dal vivo il debutto in campionato dei biancorossi dovrà mandare un messaggio su whatsapp al +39 338 8481942. Tutta la società Calcio a 5 Rimini e il suo presidente, Giorgio Mulazzani, ringraziano profondamente l’amministrazione comunale di Rimini, nelle persone dell’assessore con deleghe allo sport Moreno Maresi e della dirigente comunale Silvia Moni, per questo importante risultato.

Nello sport l'importanza del fattore casalingo è da sempre risaputa. E quando questo viene a mancare, costringendoti a cercare all’ultimo momento un campo “amico” che spesso si trova fuori provincia se non fuori regione, vuol dire che qualcosa non torna. La situazione dell’impiantistica sportiva a Rimini è da anni che è carente e sono tante le società riminesi che chiedono un intervento da parte delle istituzioni. Giorgio Mulazzani è da anni che si combatte per questo. Ma per ora la cosa più importante è che il parquet del Flaminio è nuovamente a disposizione dei biancorossi, un parquet che è da 35 anni il campo di casa del Calcio a 5 Rimini, una delle società di futsal più antiche e longeve del panorama nazionale.