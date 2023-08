Al palasport lo stage nazionale dei tecnici Fikta e Isi, in arrivo 500 karateki

A partire da venerdì, 1° settembre, e sino a questa domenica, Bellaria Igea Marina ospiterà lo stage nazionale di tecnici, istruttori e maestri Fikta - Federazione Italiana Karate Tradizionale e discipline Affini e Isi - Istituto Shotokan Italia - Ente Morale: appuntamento al Palazzetto dello Sport di viale Ennio, dove si ritroveranno per l’occasione circa 500 cinture nere, tra praticanti e addetti ai lavori.

Protagonista della tre giorni, il Maestro Hiroshi Shirai, cintura nera 10° dan, conosciuto in tutto il mondo quale depositario autorevole e prestigioso delle discipline tradizionali. Il Maestro Shirai, che è capo scuola della Fikta e dell'Isi, dirigerà lo stage alla presenza tra gli altri di Giovanni Morsiani (consigliere federale e vice presidente vicario della Fijlkam - Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), di Sergio Donati (già vice presidente del settore karate della Fijlkam), di Giacomo Spartaco Bertoletti (giornalista ed editore della rivista Samurai che ha partecipato in qualità di corrispondente a ben undici olimpiadi), di Giovanni Gordiani (referente per la Eur Ethics Etsia, ente riconosciuto dall’Unione Europea per gli sport praticati ad alto livello).

Venerdì pomeriggio alle 16, alla presenza del sindaco Filippo Giorgetti, il via allo stage, che si concluderà alle 18 con la cerimonia di consegna dei sesti dan. Sabato mattina lo stage proseguirà per poi lasciare spazio all’assemblea federale e – nel pomeriggio presso l’Hotel Bristol -, al consiglio federale e commissione tecnica; nella giornata di domenica, appuntamento invece sia mattina che pomeriggio con il corso nazionale per i nuovi tecnici in formazione, con due sessioni di prove pratiche.

Dal presidente di Fikta e Isi Ente Morale, Gabriele Achilli, “un ringraziamento all’amministrazione comunale, ma anche a Fondazione Verdeblu e alla società Dinamo, per un’ospitalità e un’accoglienza che si rinnovano anche quest’anno consolidando la grande amicizia tra la città di Bellaria Igea Marina ed i nostri iscritti”.