Pallanuoto, la Polisportiva Riccione raggiunge gli ottavi di finale del Campionato Nazionale Under 16

Un risultato che racconta molto della crescita della sezione di Pallanuoto di Polisportiva Riccione, quello della qualificazione agli ottavi di finale del Campionato Nazionale U16 Maschile presso la Piscina dello Stadio Monumentale lo scorso fine aprile: un obiettivo raggiunto facendosi largo fra le grandi società italiane che vantano centinaia d’iscritti. Pallanuoto Riccione arriva a Torino senza troppe aspettative e con poche riserve, ma affronta le mitiche SC Quinto, Torino 81 e Pallanuoto Como con grande coraggio.

Luca Bellavista, prima atleta e oggi allenatore della squadra, racconta di una impresa mitica: “le grandi società italiane possono contare su moltissimi atleti, Riccione ne ha circa 80 e negli anni è cresciuta molto rispetto al bacino di utenza a disposizione. La Polisportiva Riccione ha vissuto un'esperienza preziosa nella fase nazionale, dimostrando impegno e grande spirito di squadra. È la prima volta che accede agli ottavi e ha affrontato una serie di sfide impegnative durante il torneo, mostrando determinazione e spirito di squadra in ogni partita”.

Nonostante le sconfitte, il presidente Michele Nitti e i tecnici hanno elogiato il duro lavoro e la coesione della squadra. Con un po' più di fortuna ed esperienza, la Polisportiva Riccione avrebbe potuto raggiungere i quarti di finale.

La cronaca

Nella prima partita Polisportiva Riccione affronta SC Quinto, con un risultato di 3 a 28 e una vittoria larga e meritata della corazzata SC Quinto. Il primo goal realizzato da Riccione è di Giovanni Zucconi e primo parzial1 1- 3 per il Quinto. Già dal 2° tempo il divario si allarga anche per scelta tecnica: vengono schierati in campo gli U14, per preservare i giocatori più esperti per l’incontro successivo, da giocarsi di li a poche ore, che poco possono fare contro una squadra esperta e con un roster ampio e completo in tutti i ruoli.

Il secondo incrosto vede PN Como contro Polisportiva Riccione, risultato 11 a 10. Polisportiva Riccione ha vissuto una partita mozzafiato contro il Como, caratterizzata da emozioni contrastanti e un'azione incalzante da entrambe le parti. Inizialmente, i ragazzi hanno mostrato una certa fragilità difensiva, consentendo al Como di prendere un vantaggio di 4 punti nel primo tempo. Tuttavia, nel corso della partita, la squadra ha ritrovato il proprio ritmo e la determinazione, riuscendo a recuperare il divario e pareggiare il punteggio a pochi secondi dalla fine. Il finale è stato da brividi, con il Como che ha sfruttato un errore difensivo per segnare il gol decisivo a soli 8 decimi di secondo dal termine. Nonostante la sconfitta per 11-12, il mister Bellavista ha elogiato la reazione dei suoi ragazzi, sottolineando il carattere e la grinta dimostrati nel corso della partita. Il pareggio sarebbe stato un risultato più che meritato, ma la fortuna e un pizzico di bravura in più avrebbero potuto cambiare le sorti del match. Nonostante l’amarezza per la sconfitta, la squadra rimane ottimista per il futuro, consapevole che il cammino nei tornei sportivi è costellato di sfide e imprevisti. Con la giusta determinazione e concentrazione, la Perla Verde è pronta a lottare per il passaggio del turno e per raggiungere i quarti di finale.

Ultima partita del torneo da onorare (Torino 81 Vs Polisportiva Riccione 12 a 5), combattuta da subito per cercare di fare almeno un risultato positivo: i ragazzi di Polisportiva Riccione creano subito un break di vantaggio portandosi sul parziale 3-1 sui padroni di casa del Torino 81, ma è solo un illusione perché da lì in poi il Torino ha il sopravvento, complice la fatica che evidente affiorava ed una differente motivazione che spingeva i ragazzi della città magica, sapendo di giocarsi tutto in questo incontro, a lottare con grande impeto e determinazione e a ben vedere anche con un arbitraggio a volte fin troppo indulgente per loro. Il risultato finale meritato per il Torino 81 consente a quest’ultima il passaggio ai quarti.